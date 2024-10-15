На Украине сообщили об уничтожении почти 90 процентов энергогенерации страны

Шмыгаль: на Украине уничтожено или повреждено почти 90 процентов энергогенерации

На Украине поражена почти вся тепловая энергогенерация страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Особенно уязвимы города, которые зависят от крупных теплоэнергетических станций. (...) Уничтожено или повреждено почти 90 процентов всей тепловой энергогенерации Украины», — написал глава украинского кабмина.

15 октября стало известно, что Киев ожидает удары по энергосистеме зимой после начала отопительного сезона. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Литвиненко.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко допустил, что Украина может потерять возможность импорта электричества из Европейского союза. По его словам, это может произойти в случае лишения компании «Укрэнерго» сертификации соответствия европейским стандартам.