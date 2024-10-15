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12:50, 15 октября 2024Бывший СССР

В Эстонии переименовали связанную с Россией улицу

ERR: в Таллине переименовали Московский бульвар

Фото: Erko / Wikimedia

В Таллине Московский бульвар переименовали в Сааремааский. Об этом пишет издание ERR.

15 октября мэрия Таллина признала недействительным название «Московский бульвар» для одной из улиц столицы Эстонии. Такое название было дано в годы советской власти. Теперь официальное название этого участка — Сааремааский бульвар.

По информации издания, это не новое название. До этого 250-метровый участок Московского бульвара плавно переходил в почти километровый участок Сааремааского бульвара. Теперь эта улица имеет одно название.

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      Сергей Болиев
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