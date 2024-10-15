В Европе резко подешевел один энергоноситель

Bloomberg: газ в ЕС подешевел после отказа Израиля бить по иранской нефтянке

Природный газ в Европе резко подешевел, после того как Израиль пообещал не наносить ударов по нефтяным и ядерным объектам Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, фьючерсы на эталонные марки упали на 4,2 процента, что стало самым большим падением почти за месяц. Нефть марки Brent, к которой привязаны некоторые газовые контракты, подешевела на 4,1 процента, поскольку ослабли опасения по поводу возможных перебоев с поставками. В связи с этим Bloomberg обратило внимание на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал администрации президента США Джо Байдена наносить удары по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.

Отмечается, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может отразиться на глобальной конкуренции за газ. Ключевой риск — это закрытие Ормузского пролива, через который проходит около одной пятой мирового объема сжиженного природного газа (СПГ). Вдобавок Европа рискует потерять большую часть оставшихся трубопроводных потоков из России после того, как в конце года истечет срок действия транзитного соглашения с Украиной.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто констатировал, что европейский энергетический рынок попал в сложную ситуацию. Одна из ее причин — резкое сокращение поставок энергоносителей из России.