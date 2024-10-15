Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:22, 15 октября 2024Экономика

В Европе резко подешевел один энергоноситель

Bloomberg: газ в ЕС подешевел после отказа Израиля бить по иранской нефтянке

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Природный газ в Европе резко подешевел, после того как Израиль пообещал не наносить ударов по нефтяным и ядерным объектам Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, фьючерсы на эталонные марки упали на 4,2 процента, что стало самым большим падением почти за месяц. Нефть марки Brent, к которой привязаны некоторые газовые контракты, подешевела на 4,1 процента, поскольку ослабли опасения по поводу возможных перебоев с поставками. В связи с этим Bloomberg обратило внимание на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал администрации президента США Джо Байдена наносить удары по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.

Отмечается, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может отразиться на глобальной конкуренции за газ. Ключевой риск — это закрытие Ормузского пролива, через который проходит около одной пятой мирового объема сжиженного природного газа (СПГ). Вдобавок Европа рискует потерять большую часть оставшихся трубопроводных потоков из России после того, как в конце года истечет срок действия транзитного соглашения с Украиной.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто констатировал, что европейский энергетический рынок попал в сложную ситуацию. Одна из ее причин — резкое сокращение поставок энергоносителей из России.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Steam согласился с Роскомнадзором и удалил запрещенный контент

      Арестованный в России по делу о шпионаже гражданин Южной Кореи не признал вину

      Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

      В Болгарии осквернили памятник советским воинам

      Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

      Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

      Мбаппе заподозрили в изнасиловании

      В Минобороны раскрыли детали боев под Суджей

      Спрогнозировано изменение цен на новостройки из-за подорожания стройматериалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше