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14:20, 10 октября 2024Экономика

Нынешнюю ситуацию в энергетике Европы оценили

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал сложной нынешнюю ситуацию в энергетике Европы
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: John Thys / Pool / Reuters

Нынешняя ситуация на европейском энергетическом рынке является сложной, этому способствует в том числе резкое сокращение поставок энергоносителей из России. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства отметил, что на текущую ситуацию в энергетическом секторе Евросоюза (ЕС) повлиял подрыв сотрудничества с Россией из-за начала событий на Украине. «Ситуация в энергетике Европы сложная в данный момент», — констатировал Сийярто на полях Петербургского международного газового форума.

Ранее схожее мнение выразил глава российского энергохолдинга «Газпром» Алексей Миллер. Он назвал плохой сложившуюся ситуацию на европейском энергетическом рынке и обвинил его участников в целенаправленном разрушении спроса на газ.

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Он подчеркнул, что, по оценкам некоторых экспертов, нынешняя энергетическая стратегия властей ЕС является самоубийственной. Резкое же снижение поставок российских энергоносителей только ухудшает положение дел в европейской экономике. За полтора года, уточнил Миллер, объемы промышленного производства в ЕС сократились до минимума за последние десять лет, а в некоторых отраслях себестоимость выпуска выросла на четверть.

Существенные потери от разрыва большей части энергетических связей несет не только Европа, но и Россия. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что за последние несколько лет стране удалось перенаправить только 30-40 процентов газа с европейского энергорынка на другие. Наращивание же поставок в Китай пока сильно недотягивает до прежних объемов экспорта топлива в ЕС. Если в 2021 году объемы поставок российского газа в ЕС оценивались в 155 миллиардов кубометров, то по итогам 2023-го экспорт по единственному действующему маршруту в Китай — трубопроводу «Сила Сибири» — составил лишь 22,7 миллиарда.

Россия могла бы резко нарастить экспорт в КНР по «Силе Сибири — 2», ежегодная мощность которой составляет 50 миллиардов кубометров. Однако судьба главного совместного энергопроекта до сих пор остается туманной. Как утверждала газета Financial Times, переговоры «Газпрома» с китайским нефтегазовым концерном CNPC по условиям коммерческих поставок по этому маршруту зашли в тупик из-за нежелания КНР приобретать столь большие объемы топлива и стремления приобретать газ по внутрироссийским ценам.

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