Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:20, 10 октября 2024Экономика

Миллер описал состояние энергорынка Европы без российского газа словом «плохо»

Миллер: Европа совершает «энергетическое самоубийство» и разрушает спрос на газ

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Европа, по некоторым оценкам, совершает «энергетическое самоубийство», целенаправленно разрушая спрос на газ. О плохом состоянии энергорынка Евросоюза (ЕС) без российского топлива заявил глава холдинга «Газпром» Алексей Миллер. Его слова приводит ТАСС.

То, чем сейчас занимаются европейские страны в области энергетики, Миллер назвал «искусственным разрушением спроса на газ». Подобная стратегия, по его мнению, является «плохой» и наносит вред прежде всего конечным потребителям топлива в ЕС. «Некоторые эксперты говорят, что это можно назвать энергетическим самоубийством Европы», — отметил Миллер.

В то же время, добавил он, есть и более жесткие оценки энергетической стратегии ЕС. Миллер согласился с мнением ряда аналитиков, которые считают, что в Европе сейчас идет целенаправленное разрушение спроса на газ. «На наших глазах экономический локомотив превращается в больного человека», — заявил глава «Газпрома».

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Он подчеркнул, что без поставок российского топлива европейским странам будет трудно рассчитывать на экономическое развитие. Так, за полтора года суммарные объемы промышленного производства в ЕС сократились до минимума за последние десять лет, а в некоторых отраслях себестоимость выпуска продукции увеличилась на 25 процентов. При этом он не стал уточнять, о каких именно секторах экономики ЕС идет речь.

Поставки российского газа в Европу начали резко сокращаться после начала боевых действий на Украине. На этом фоне власти ЕС создали стратегический план по полному отказу от российских энергоносителей к 2027 году. В ответ Россия диверсифицировала поставки топлива, отдавая предпочтение покупателям из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), прежде всего, из Китая.

В конце сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что за последние несколько лет российские экспортеры сумели перенаправить порядка 30-40 процентов поставок газа из Европы на другие рынки. Однако полностью компенсировать выпавшие объемы не удалось. Если в 2021 ЕС импортировал из РФ в общей сложности 155 миллиардов кубометров газа, включая сжиженный, то экспорт в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» (единственный действующий трубопроводный маршрут из РФ в КНР) по итогам 2023-го составил 22,7 миллиарда.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и депутатам. Он заявил, что на него готовили покушение. Что об этом известно?

      Российские врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат

      Россиянин развел в квартире свору собак и год их не выгуливал

      МИД России заявил о неизменности оценки роли США в конфликте на Украине

      По факту случайного выстрела российского школьника в одноклассницу возбудили дело

      Известный актер назвал главное преимущество Москвы перед городами Европы

      Мужчина ударил россиянку палкой в поезде в Индии и украл у нее телефон

      Российская школьница заболела рожей из-за новых кроссовок

      «Погиб наш дорогой брат Киллер». Командир «Ахмата» сообщил о смерти на СВО лучшего из известных ему штурмовиков

      Наряд 45-летней Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети со словами «больно смотреть»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше