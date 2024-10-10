Миллер описал состояние энергорынка Европы без российского газа словом «плохо»

Миллер: Европа совершает «энергетическое самоубийство» и разрушает спрос на газ

Европа, по некоторым оценкам, совершает «энергетическое самоубийство», целенаправленно разрушая спрос на газ. О плохом состоянии энергорынка Евросоюза (ЕС) без российского топлива заявил глава холдинга «Газпром» Алексей Миллер. Его слова приводит ТАСС.

То, чем сейчас занимаются европейские страны в области энергетики, Миллер назвал «искусственным разрушением спроса на газ». Подобная стратегия, по его мнению, является «плохой» и наносит вред прежде всего конечным потребителям топлива в ЕС. «Некоторые эксперты говорят, что это можно назвать энергетическим самоубийством Европы», — отметил Миллер.

В то же время, добавил он, есть и более жесткие оценки энергетической стратегии ЕС. Миллер согласился с мнением ряда аналитиков, которые считают, что в Европе сейчас идет целенаправленное разрушение спроса на газ. «На наших глазах экономический локомотив превращается в больного человека», — заявил глава «Газпрома».

Он подчеркнул, что без поставок российского топлива европейским странам будет трудно рассчитывать на экономическое развитие. Так, за полтора года суммарные объемы промышленного производства в ЕС сократились до минимума за последние десять лет, а в некоторых отраслях себестоимость выпуска продукции увеличилась на 25 процентов. При этом он не стал уточнять, о каких именно секторах экономики ЕС идет речь.

Поставки российского газа в Европу начали резко сокращаться после начала боевых действий на Украине. На этом фоне власти ЕС создали стратегический план по полному отказу от российских энергоносителей к 2027 году. В ответ Россия диверсифицировала поставки топлива, отдавая предпочтение покупателям из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), прежде всего, из Китая.

В конце сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что за последние несколько лет российские экспортеры сумели перенаправить порядка 30-40 процентов поставок газа из Европы на другие рынки. Однако полностью компенсировать выпавшие объемы не удалось. Если в 2021 ЕС импортировал из РФ в общей сложности 155 миллиардов кубометров газа, включая сжиженный, то экспорт в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» (единственный действующий трубопроводный маршрут из РФ в КНР) по итогам 2023-го составил 22,7 миллиарда.