В Германии заявили о диверсии на аэродроме в Лейпциге

Глава BfV Хальденванг: диверсия с посылкой в Лейпциге чуть не стала катастрофой

В июле на аэродроме логистического центра DHL в Лейпциге загорелась посылка, что чуть не стало катастрофой. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг, его слова приводит Tagesspiegel.

Посылка, которая должна была быть доставлена в одну из стран Балтии, загорелась перед погрузкой в самолет. В результате пламя охватило весь контейнер, в котором находился груз.

Хальденванг назвал произошедшее диверсией и заявил, что избежать авиакатастрофы удалось только «по счастливому стечению обстоятельств», так как посылка загорелась на земле, а не во время полета. Издание отмечает, что пожар мог бы возникнуть после взлета, если бы самолет не задержался.

Глава BfV обвинил в произошедшем «российские спецслужбы», которые якобы нарастили акты саботажа в Германии «как количественно, так и качественно».

В начале октября прокуратура Германии задержала гражданку КНР по подозрению в шпионаже и работе на китайскую разведку.