В Киеве захотели изымать у украинцев землю для строительства фортификаций

Кабмин одобрил проект закона об изъятии земель украинцев для создания укреплений

Правительство Украины одобрило проект закона, который разрешит изъятие земель у украинцев для строительства фортификаций Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина страны в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, законы "О правовом режиме военного положения", "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения"», — раскрыл Мельничук.

Представитель правительства Украины в парламенте объяснил, что это позволит принудительно временно лишать граждан права пользования землей для создания на изъятом участке укреплений. Вместе с тем планируется определить порядок принятия решения о последующем прекращении действия данной меры в отношении таких участков.

Ранее стало известно, что в Черниговской области Украины фортификации обвалились и поросли сорняками. В данной ситуации военные и гражданские власти региона обвинили друг друга.