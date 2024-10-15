Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 15 октября 2024Бывший СССР

В Киеве захотели изымать у украинцев землю для строительства фортификаций

Кабмин одобрил проект закона об изъятии земель украинцев для создания укреплений

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Правительство Украины одобрило проект закона, который разрешит изъятие земель у украинцев для строительства фортификаций Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина страны в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, законы "О правовом режиме военного положения", "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения"», — раскрыл Мельничук.

Представитель правительства Украины в парламенте объяснил, что это позволит принудительно временно лишать граждан права пользования землей для создания на изъятом участке укреплений. Вместе с тем планируется определить порядок принятия решения о последующем прекращении действия данной меры в отношении таких участков.

Ранее стало известно, что в Черниговской области Украины фортификации обвалились и поросли сорняками. В данной ситуации военные и гражданские власти региона обвинили друг друга.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      Брат бывшего мэра российского города открыл стрельбу по полицейским

      Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

      Россияне охладели к секонд-хенду

      На Украине сообщили об уничтожении почти 90 процентов энергогенерации страны

      Пытавшийся вывезти из России зубы кашалота китаец предстанет перед судом

      Квартира в российском городе загорелась из-за пола с подогревом

      Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

      Мостового выписали из больницы после операции

      Власти показали фото разбросанных в российском регионе украинских мин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше