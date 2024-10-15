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18:35, 15 октября 2024Мир

В Китае оценили взгляды Путина на использование ядерного оружия

Китайский аналитик Лю Цзюнь: Путин продуманно смотрит на проблему ЯО

Фото: Alexei Filippov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин очень продуманно относится к проблеме ядерного сдерживания и ядерного оружия (ЯО) в целом, поэтому недавние изменения в российской ядерной доктрине не означают, что Москва стала ближе к непосредственному использованию ЯО в конфликтах. Об этом заявил исполнительный директор Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического института Лю Цзюнь, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Президент России Владимир Путин — очень рациональный человек. И если обычные люди относятся к этой проблеме просто, то он, напротив, очень глубоко и очень продуманно смотрит на вопросы, касающиеся ядерного оружия. Да, он вносит коррективы в доктрину, но это вовсе не означает, что ядерное оружие будет применено», — заявил китайский аналитик.

25 сентября Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

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      Виктория Кондратьева
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