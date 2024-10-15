В Конгрессе США обвинили Байдена в развязывании третьей мировой войны

Конгрессмен Уолц: слабость Байдена привела мир к порогу третьей мировой войны

Слабость действующего американского лидера Джо Байдена привела мир к порогу третьей мировой войны и росту напряженности во всем мире. Об этом заявил член комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолц в эфире телеканала CNN.

«Конфликты в Европе и на Ближнем Востоке подтолкнули мир к порогу третьей мировой войны. Все это произошло за последние четыре года "под присмотром" Байдена (...) Позорное паническое бегство США из Афганистана привело к росту деятельности ИГИЛ и "Аль-Каиды" (террористические организации, запрещенные в России). Это крайне опасно», — отметил конгрессмен.

По словам Уолца, слабость действующего главы Белого дома является «огромной опасностью».

13 октября кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп допустил третью мировую войну и подчеркнул, что при действующем президенте США Байдене конфликт может начаться через три месяца.