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19:54, 15 октября 2024Мир

В Конгрессе США обвинили Байдена в развязывании третьей мировой войны

Конгрессмен Уолц: слабость Байдена привела мир к порогу третьей мировой войны

Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Слабость действующего американского лидера Джо Байдена привела мир к порогу третьей мировой войны и росту напряженности во всем мире. Об этом заявил член комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолц в эфире телеканала CNN.

«Конфликты в Европе и на Ближнем Востоке подтолкнули мир к порогу третьей мировой войны. Все это произошло за последние четыре года "под присмотром" Байдена (...) Позорное паническое бегство США из Афганистана привело к росту деятельности ИГИЛ и "Аль-Каиды" (террористические организации, запрещенные в России). Это крайне опасно», — отметил конгрессмен.

По словам Уолца, слабость действующего главы Белого дома является «огромной опасностью».

13 октября кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп допустил третью мировую войну и подчеркнул, что при действующем президенте США Байдене конфликт может начаться через три месяца.

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      Дарья Устьянцева
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