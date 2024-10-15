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12:34, 15 октября 2024Мир

В Кремле прокомментировали пункт о военной помощи в договоре России и КНДР

Песков: договор с КНДР подразумевает взаимную оборону и обеспечение безопасности

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает взаимную оборону и сотрудничество в обеспечении безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Этот договор подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности», — отметил Песков, комментируя пункт о военной помощи в документе.

По словам официального представителя Кремля, формулировки договора являются однозначными и «не нуждаются в дальнейшем уточнении».

14 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий ратификацию подписанного в июне этого года Договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

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