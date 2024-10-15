В Кремле заявили о невмешательстве во внутренние дела Грузии

Песков: Москва в отличие от Запада не вмешивается во внутренние дела Грузии.

Москва в отличие от Запада не вмешивается в ход выборов в Грузии. О невмешательстве во внутренние дела Тбилиси заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что Кремль занимал такую позицию в прошлом и намерен занимать ее в будущем.

Ранее Песков отверг обвинения Запада во вмешательстве России в выборы в Молдавии. По его словам, республике остается много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Москвой, но им отказывают в этом праве.