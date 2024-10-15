В Курской области сообщили о попытке ВСУ совершить ракетную атаку

В небе над Курской областью уничтожили ракету ВСУ

В Курской области сообщили о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку — в небе над приграничным регионом уничтожили ракету. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем [15 октября] в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Благодарю наших защитников», — написал Смирнов.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор ведутся бои. С 10 сентября, как сообщили в Минобороны, российские военные осуществляют масштабное контрнаступление.

За минувшие сутки, 14 октября, ВСУ потеряли на курском направлении более 200 человек личного состава, а также 13 единиц техники. По данным Минобороны, в числе уничтоженной техники бронетранспортер Stryker американского производства.

