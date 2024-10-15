В Курской области уничтожили американский БТР Stryker

Минобороны отчиталось об уничтожении американского БТР Stryker в Курской области

Российские войска уничтожили бронетранспортер (БТР) Stryker американского производства в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить боевую бронированную машину, три миномета, два автомобиля и реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град».

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 200 человек личного состава.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

14 октября жители курского города Суджа рассказали, что им пришлось бежать по полям от вторгшихся в регион солдат ВСУ. По словам местной жительницы, по полям им пришлось передвигаться около 20 километров.