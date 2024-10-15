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14:16, 15 октября 2024Бывший СССР

В МИД подтвердили участие Лаврова в заседании по Южному Кавказу

Захарова: Лавров примет участие в заседании по Южному Кавказу

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании платформы «3+3» по Южному Кавказу в Турции. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Подтверждаем планирующееся участие Сергея Викторовича Лаврова», — прокомментировала Захарова.

Платформа «3+3» состоит из трех республик Южного Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия) и трех граничащих с регионом стран (Иран, Россия и Турция). Целью объединения называют создание механизма решения региональных проблем в Закавказье исключительно странами-участницами при поддержке соседствующих крупных держав.

Представители Грузии принимать участие в предстоящем заседании «3+3» не планируют.

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      Сергей Болиев
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