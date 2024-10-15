Стояногло: Молдавия в интересах граждан должна закупать газ в России

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло призвал закупать газ в России в интересах граждан. Его слова приводит ТАСС.

Как считает Стояногло, президент страны Майя Санду и правящая «Партия действия и солидарности» обрекли граждан на нищету отказом от сотрудничества с Россией в закупке газа. «Цены на газ и на электроэнергию больно ударили по всей стране, оставив жителей Молдовы без денег, а пожилых людей обрекли на нищету», — пояснил политик.

По его словам, не имеет значения, какая страна поставляет газ. Важно, чтобы он был по доступной цене как для граждан, так и для экономических агентов. «А самые дешевые источники газа сегодня в Российской Федерации», — заключил Стояногло.

Ранее власти Молдавии предложили «Газпрому» простить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей. Кишинев потребовал немедленного списания долга в размере 275 миллионов долларов перед подконтрольной «Газпрому» фирмой «Факторинг Финанс» и 433 миллионов долларов — перед самим «Газпромом».