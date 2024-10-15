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13:14, 15 октября 2024Россия

В Москве рассказали о состоянии сына владельца взорванного внедорожника

Сыну владельца взорванной машины в Москве зашивают голову

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Шестилетнему сыну бизнесмена Виктора Мишачева — владельца внедорожника, который был взорван в одном из дворов на юго-западе Москвы, — начали зашивать голову. Данные о состоянии пострадавшего ребенка привела теща жителя столицы в беседе с телеканалом «Москва 24».

Женщина рассказала, что зять добрый и общительный. В семье воспитываются двое детей — мальчики 10 и 6 лет. У старшего ребенка послезавтра день рождения.

Младшего госпитализировали, вместе с мальчиком поехала мать.

Утром 15 октября стало известно, что на юго-западе Москвы взорван внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий Койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте автомобиля бизнесмена.

Подозрительный пакет на машине предпринимателя первым заметил его сосед во время прогулки с собакой. Он поднялся к Мишачеву и рассказал об этом, после чего хозяин машины вместе с соседом и сыном поспешил к машине.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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