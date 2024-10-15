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14:03, 15 октября 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского сообщили о новом деле в отношении Коломойского

Советник ОП Украины Лещенко сообщил о новом деле в отношении Коломойского

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

На Украине возбудили новое уголовное дело в отношении бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в Telegram сообщает советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

«На днях экс-партнер [олигарха] Алексей Мартынов подал заявление о преступлении в Бюро экономической безопасности по поводу действий Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в части мошенничества с корпоративными правами», — говорится в публикации.

Лещенко уточнил, что следственные органы уже возбудили дело и начали его расследовать.

Ранее Коломойский назвал себя заложником, за которого требуют деньги. Он сделал такое заявление после решения Шевченковского районного суда Киева об отказе в изменении меры пресечения на домашний арест вместо залога.

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      Глеб Палехов
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