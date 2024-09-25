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15:10, 25 сентября 2024Бывший СССР

Коломойский назвал себя заложником

Олигарх Коломойский назвал себя заложником, за которого требуют деньги

Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал себя заложником, за которого требуют деньги. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Коломойский сделал такое заявление после решения Шевченковского районного суда Киева об отказе в изменении меры пресечения. Бизнесмен требовал перевести его на домашний арест вместо назначенного залога в размере 1 миллиарда гривен (2,2 миллиарда рублей по актуальному курсу).

Такое решение суда Коломойский объяснил тем, что его «взяли как заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги». Он назвал это государственным рэкетом с использованием судебной власти.

Ранее Игорю Коломойскому отменили арест по одному из уголовных дел. Однако олигарх продолжает оставаться в СИЗО из-за ареста по другим эпизодам.

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      Сергей Болиев
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