Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:15, 29 августа 2024Бывший СССР

Олигарху Коломойскому отменили арест

«Общественное»: бизнесмену Коломойскому отменили арест по одному из дел

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отменили арест по одному из дел, при этом он останется в СИЗО. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Теперь мера пресечения предусматривает залог в размере 1,8 миллиарда гривен (3,9 миллиарда рублей по курсу на 29 августа) вместо ареста.

«Однако есть другое постановление следственного судьи Печерского районного суда, по которому Игорю Валерьевичу продлен срок действия его содержания под стражей в рамках другого уголовного производства», — приводит издание слова прокурора Сергея Деминчука.

Коломойский, добавляет издание, в настоящий момент не имеет возможности оплатить указанный залог.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины заявило о завершении расследования против Игоря Коломойского. Его будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В США признали потерю первого истребителя F-16 на Украине

      В российском регионе запечатлели самый редкий парад планет

      Лана Дель Рей поехала к аллигаторам и нашла любовь

      Пентагон отказался комментировать первую потерю Украиной истребителя F-16

      ВСУ обстреляли жилые дома в российском регионе на границе с Украиной

      Россиян предупредили о смертельной опасности влажной уборки при одном условии

      Продюсер назвал лучшие российские фильмы XXI века

      В «Газпроме» заявили о резком росте мирового спроса на газ

      Российские патрульные корабли получат ракеты

      Объявлен итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в сентябре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше