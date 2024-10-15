В Польше признали отсутствие интереса украинцев к «Украинскому легиону»

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: «Украинский легион» не вызвал интереса украинцев

Добровольческий «Украинский легион» в Польше не был сформирован в заявленном объеме, так как не вызвал интереса украинцев. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Interia.

«Не было массового ажиотажа и записи, не было того интереса, на который мы рассчитывали», — подчеркнул глава МО Польши. По его информации, на данный момент добровольцами записались около 300 человек.

Косиняк-Камыш признал отсутствие интереса украинцев к добровольческому вооруженному формированию на ожидаемом уровне. По словам министра, предполагалось, что «Украинский легион» будет насчитывать порядка пяти-шести тысяч человек. Политик также указал на недовольство поляков живущими в стране украинцами призывного возраста.

Ранее Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша была готова начать подготовку личного состава добровольческого формирования 1 сентября, однако к тому времени не набралось достаточного числа добровольцев. По его словам, «Украинский легион» будет приравнен к армейской бригаде.