Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:16, 15 октября 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о сотнях тысяч покинувших страну школьниках

Нардеп Южанина: перед началом учебного года Украину покинули 300 тыс школьников

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Перед началом учебного года Украину покинули сотни тысяч школьников. Об этом заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина, фрагмент ее интервью публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«[Министр образования Оксен] Лисовой рассказал с трибуны Рады, что в осенний период, перед началом учебного года с Украины выехало еще 300 тысяч детей (...) Это значит, что люди не видят, не понимают и не знают какие у власти действия, планы на ближайшую осень, зиму», — заявила нардеп.

Южанина добавила, что основной маршрут вывоза школьников за границу — Польша.

Ранее Лисовой рассказал, что за границу уезжают многие ученики мужского пола 10-х и 11-х классов. По словам министра, убедить старшеклассников остаться на Украине может качественное образование.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны первые слова дрейфовавшего 67 дней в море с телами родных россиянина

      Дело возбудили после подрыва машины с помощью СВУ в Москве

      На подмосковном заводе обвинили отравившихся зефиром людей в переедании

      Россиянам стали чаще одобрять заявки на автокредиты

      Раскрыт ущерб по делу о космических контрактах Минобороны России

      Названы вредящие щитовидной железе продукты

      Задержанного ФСБ за оправдание терроризма в соцсетях молодого россиянина оштрафовали

      В машине россиянина сработало самодельное взрывное устройство

      В Венгрии назвали победу Трампа на выборах лучшим вариантом

      Везшие гумпомощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше