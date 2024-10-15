Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:56, 15 октября 2024Мир

В России назвали задачи нового командования НАТО

Депутат Чепа: задачей нового командования НАТО остается истощение России
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Главными задачами нового командования НАТО по координации военной помощи Киеву будут попытки истощения России и продвижение НАТО на Восток, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«НАТО во главе с США поддерживают и финансируют этот конфликт, — сказал политик. — Пришел новый генсек, но ничего глобально не изменилось. Была и остается задача по истощению России, по продвижению НАТО на Восток: было 16 стран, довели до 33. Несколько стран теперь — на границе с Россией».

По мнению депутата, создание нового командования является очередной попыткой затянуть конфликт. Он отметил, что жертвами этого становятся, в первую очередь, граждане Украины. Также Чепа указал на то, что подобные действия НАТО вынуждают Россию принимать меры по укреплению обороноспособности.

«Это то же, что происходило в 70–х годах. Тогда Советский Союз не выдержал и рухнул, создались такие условия. Сейчас то же пытаются сделать с Россией, но добиться этого не удастся», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву изменит боевые действия на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Steam согласился с Роскомнадзором и удалил запрещенный контент

      Арестованный в России по делу о шпионаже гражданин Южной Кореи не признал вину

      Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

      В Болгарии осквернили памятник советским воинам

      Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

      Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

      Мбаппе заподозрили в изнасиловании

      В Минобороны раскрыли детали боев под Суджей

      Спрогнозировано изменение цен на новостройки из-за подорожания стройматериалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше