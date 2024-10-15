В России назвали задачи нового командования НАТО

Депутат Чепа: задачей нового командования НАТО остается истощение России

Главными задачами нового командования НАТО по координации военной помощи Киеву будут попытки истощения России и продвижение НАТО на Восток, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«НАТО во главе с США поддерживают и финансируют этот конфликт, — сказал политик. — Пришел новый генсек, но ничего глобально не изменилось. Была и остается задача по истощению России, по продвижению НАТО на Восток: было 16 стран, довели до 33. Несколько стран теперь — на границе с Россией».

По мнению депутата, создание нового командования является очередной попыткой затянуть конфликт. Он отметил, что жертвами этого становятся, в первую очередь, граждане Украины. Также Чепа указал на то, что подобные действия НАТО вынуждают Россию принимать меры по укреплению обороноспособности.

«Это то же, что происходило в 70–х годах. Тогда Советский Союз не выдержал и рухнул, создались такие условия. Сейчас то же пытаются сделать с Россией, но добиться этого не удастся», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву изменит боевые действия на Украине.