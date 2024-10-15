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16:36, 15 октября 2024Россия

В России одобрили инициативу об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

ГД приняла в первом чтении проект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России одобрили инициативу об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Законопроект в первом чтении приняла Госдума (ГД), передает ТАСС.

На сегодняшний день за вооруженный мятеж предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет. Теперь в России планируют разделить ответственность за совершение преступления в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс и от тяжести наступивших последствий.

Так, организаторам может грозить максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Участникам вооруженного мятежа предложено сохранить действующее наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Если мятеж повлечет за собой тяжкие последствия, тогда наказание будет варьироваться от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока, а осужденным также присудят штрафы до одного миллиона рублей.

Кроме того, внесенная поправка освободит от ответственности за вооруженный мятеж тех, кто добровольно сдастся правоохранительным органам и предоставит им всю известную информацию, которая позволит предотвратить нанесение ущерба интересам России. Уточняется, что на сегодняшний день аналогичные меры действуют в случае совершения преступлений по статьям «Шпионаж» и «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

Ранее в кабмине прокомментировали наказание за мятеж в случае отказа от участия в нем, уточнив, что в правительственной комиссии по законопроектной деятельности проект одобрили.

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      Елена Торубарова
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