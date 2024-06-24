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13:21, 24 июня 2024Россия

В кабмине прокомментировали наказание за мятеж в случае отказа от участия в нем

ТАСС: в кабмине одобрили проект по освобождению от наказания участников мятежей

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В правительственной комиссии по законопроектной деятельности прокомментировали наказание за мятеж в случае отказа от участия в нем. Кабмин одобрил проект по освобождению от наказания таких лиц, пишет ТАСС, ссылаясь на близкий к комиссии источник.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — подтвердил информацию источник агентства.

Новый законопроект дополнит статью Уголовного кодекса страны о госизмене. Внесенная поправка освободит от ответственности за вооруженный мятеж тех, кто добровольно сдастся правоохранительным органам и предоставит им всю известную информацию, которая позволит предотвратить нанесение ущерба интересам России. Помимо этого, в действиях обозначенного лица не должно быть элементов иных преступлений.

Ранее сообщалось о поимке двух участников банды Басаева, которым предъявили обвинение в вооруженном мятеже, совершенном в Чечне в 1990-е годы.

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      Наталья Анисеева
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