Двух участников банды Басаева поймали за нападение на военных в Чечне в 90-е

ФСБ задержала двух членов банды Басаева за нападение на военных в Чечне в 1999-м

Силовики задержали двоих участников нападения на военных в 1999 году на Северном Кавказе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов, по данным следствия, входили в незаконное вооруженное формирование (НВФ) из отрядов Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Их задержали с участием ФСБ и ОМОН «Север» управления Росгвардии и передали СК, где им предъявили обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. С санкции суда боевики арестованы.

По данным СК, в 1999 году Алимгиреев и Кадрашов вступили в банду Басаева и Хаттаба. Вместе с другими ее членами утром 4 октября 1999 года совершили нападение на военнослужащих Минобороны России в станице Червленной Шелковского района Чечни. В результате боестолкновения потери среди российских военных составили 15 человек, еще 28 получили ранения

5 июня сообщалось, что россиянин Александр Уманцев предстанет перед судом по делу о нападении на сотрудников правоохранительных органов в Новолакском районе Республики Дагестан в 1999 году.