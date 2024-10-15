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13:39, 15 октября 2024Россия

В России отреагировали на призыв генерала ВСУ остановить боевые действия

Депутат Чепа: призыв генерала ВСУ остановить конфликт звучит как трезвая оценка

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Призыв генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Романенко остановить боевые действия связан с опасениями за безопасность представителей украинских властей, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на слова военчальника.

«То, что реалистичные, трезвые оценки ситуации пытаются довести до общественности, во многом пресекается. Об этом надо было говорить давно, и ситуация осложняется с каждым днем. Руководство Украины допускало стратегические ошибки, [например,] террористический акт при вторжении в Курскую область. Мало того, что терроризм, но их политические ошибки вынужденно отвлекли большие силы, резервы Киева, и они сегодня несут потери на всех фронтах», — сказал он.

По мнению депутата, пессимистичные взгляды украинского военного командования на обстановку на фронте также связаны с отношениями с союзниками Киева.

Надежда на бесконечную помощь НАТО не приносит успеха, потому что усталость от Киева, усталость от всего этого чувствуется везде

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Сегодня все чаще и громче звучат голоса на Западе, что надо менять политику относительно конфликта на Украине. Все это пагубно отразится не только на [президенте Украины Владимире] Зеленском и его окружении. Многие из окружения Зеленского начинают делать различные заявления, наверное, это во многом идет из-за условий собственной безопасности», — заключил он.

Генерал-лейтенант и экс замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинцы нереалистично оценивали возможности страны и чересчур рассчитывали на помощь Запада. Он призвал переоценить ситуацию и двигаться к остановке боевых действий.

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      Варвара Кошечкина
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