Мирошник: омбудсмен Лубинец может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказались о шансах прояснить судьбу похищенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) жителей Курской области. В беседе с газетой «Взгляд» он заявил, что Киеву уже направили соответствующий запрос.

По словам дипломата, Москва не питает иллюзий относительно реакции офиса президента Украины Владимира Зеленского, однако есть шанс, что удастся частично узнать, что произошло с курянами. Помочь с этим может уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Контакт с (...) Лубинцом — фактически единственное, что осталось в части гуманитарных связей между Россией и Украиной. Конечно, никто не говорит о том, что он обладает чрезвычайной эффективностью. Однако даже поддержание какого-либо диалога по этой линии для нас на текущий момент ценно», — отметил Мирошник, добавив, что диалог с украинским омбудсменом вряд ли позволит решить проблему мгновенно.

Посол уточнил, что Москва, помимо прочего, хочет узнать, где именно содержатся россияне. «Шансы, хоть и небольшие, на это имеются. Нельзя забывать и о том, что аппарат уполномоченного по правам человека в России неоднократно демонстрировал уровень профессионализма», — напомнил дипломат.

В заключение он отметил, что также информацию о людях, насильно вывезенных ВСУ, предоставляет российское отделение Красного Креста. Именно там обрабатываются обращения родственников пострадавших.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области.

