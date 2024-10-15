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06:25, 15 октября 2024Россия

Москалькова попросила омбудсмена Украины найти вывезенных жителей Курской области

Москалькова попросила Лубинца установить местонахождение жителей Курской области
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной Рады Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области. Об этом сама Москалькова сообщила РИА Новости.

«У нас есть обращения (от жителей Курской области) по поводу поиска родных, которыми мы сейчас активно занимаемся. Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей», — отметила она.

Ранее Татьяна Москалькова рассказала, что поступили обращения от родственников, которые пытаются разыскать более чем тысячу жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ.

Накануне Москалькова рассказала, что аппарату уполномоченного по правам человека в России удалось воссоединить 48 семей, которых разлучили из-за конфликта на Украине. По ее словам, каждая история воссоединения семей очень тяжелая.

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что воссоединение украинских детей с их семьями должно быть вне политики. По его словам, «дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий». Глава государства подчеркнул, что на Украине это понимают.

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      Марина Совина
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