В российской школе буфетчица подралась с ученицей из-за булочки

В Башкирии буфетчица подралась с ученицей из-за не прошедшей оплаты за булочку

В городе Стерлитамак в Башкирии буфетчица подралась с ученицей из-за не прошедшей оплаты за булочку. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как женщина и старшеклассница конфликтуют. Внезапно сотрудница буфета ударила девочку и попыталась схватить ее за волосы. Несовершеннолетняя тоже ударила оппонентку. Другие школьники со смехом наблюдают за ситуацией и не пытаются успокоить женщину и подростка.

Как разузнала Baza, все произошло в школе № 32 в Стерлитамаке. У девочки не прошла оплата за еду. Однако деньги с ее карты списались. Сначала ученица попросила вернуть средства, а после отказа грубо послала женщину. Из-за этого они повздорили и подрались.

После конфликта работницу столовой увезли в больницу: женщине стало плохо с сердцем.

Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке Деденево мать ученицы подралась в школе с учительницей математики родом с Украины.