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07:37, 15 октября 2024Россия

В Совфеде назвали последствие ударов американским оружием вглубь России

Сенатор Пушков: удары вглубь РФ американским оружием несут убийственные риски
СюжетРакетные удары по Украине:
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России американским оружием влекут потенциально самоубийственные риски для США. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его словам, в случае, если на руководящих постах в Белом доме будут находиться люди с головой на плечах, они придут к выводу, что «самоубийственные игры с украинскими ударами западными ракетами по России Соединенным Штатам совершенно не нужны». Даже в случае, если на кону стоит исход нынешнего военного конфликта на Украине, подчеркнул он.

Будущее руководство США, как отметил Пушков, неизбежно осознает две дилеммы. Первая — что делать, если Москва в ответ на удар со стороны Киева по России американскими ракетами ответит ударом по военному объекту США.

«Дилемма 2-ая, не менее сложная: если даже США не предоставят Украине собственных ракет для ударов по России, но дадут согласие на удары французскими и британскими ракетами, что им делать в случае ответного ракетного удара Москвы по британским и французским объектам?» — сказал Пушков.

Ранее в Кремле также высказывались о возможных ударах оружием Запада вглубь России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Вашингтон уже вовлечен в российско-украинский конфликт и не «нужно быть специалистом, чтобы это понимать». Тогда он также отмечал, что фундаментальных изменений в позиции Кремля не будет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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