Сенатор Пушков: удары вглубь РФ американским оружием несут убийственные риски

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России американским оружием влекут потенциально самоубийственные риски для США. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его словам, в случае, если на руководящих постах в Белом доме будут находиться люди с головой на плечах, они придут к выводу, что «самоубийственные игры с украинскими ударами западными ракетами по России Соединенным Штатам совершенно не нужны». Даже в случае, если на кону стоит исход нынешнего военного конфликта на Украине, подчеркнул он.

Будущее руководство США, как отметил Пушков, неизбежно осознает две дилеммы. Первая — что делать, если Москва в ответ на удар со стороны Киева по России американскими ракетами ответит ударом по военному объекту США.

«Дилемма 2-ая, не менее сложная: если даже США не предоставят Украине собственных ракет для ударов по России, но дадут согласие на удары французскими и британскими ракетами, что им делать в случае ответного ракетного удара Москвы по британским и французским объектам?» — сказал Пушков.

Ранее в Кремле также высказывались о возможных ударах оружием Запада вглубь России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Вашингтон уже вовлечен в российско-украинский конфликт и не «нужно быть специалистом, чтобы это понимать». Тогда он также отмечал, что фундаментальных изменений в позиции Кремля не будет.