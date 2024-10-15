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18:36, 15 октября 2024Мир

В США описали сценарий для ВСУ в Донбассе

Подполковник Дэвис: солдаты ВСУ сдадутся в плен или их ликвидируют в Селидово

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) либо сдадутся в плен, либо их ликвидирует Российская армия в Селидово. Такое мнение выразил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«ВСУ придется либо сдаться, либо украинские войска ликвидируют на месте, потому что у них больше не будет бригад, необходимых боеприпасов и снабжения», — отметил подполковник.

По словам Дэвиса, Россия продолжает активное продвижение на донбасском направлении. Он подчеркнул, что российские войска «практически перекрыли всевозможные пути для ВСУ в Селидово».

Ранее Дэвис заявил, что Украина стремительно теряет территории, а также продолжает нести людские потери. По его мнению, последствия для Киева могут стать «гораздо более серьезными», если он не изменит свою стратегию.

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      Дарья Устьянцева
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