В США заявили о потере Украиной территорий и военных

Подполковник ВС США Дэвис: Украина теряет территории и несет людские потери

Украина стремительно теряет территории, а также продолжает нести людские потери. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«Мы постоянно видим, что все больше украинских военных лишаются жизни, они теряют территории, а их города разрушены», — заявил Дэвис.

Подполковник добавил, что Украина терпит неудачи на политическом, тактическом и дипломатическом направлениях. По словам Дэвиса, последствия для Киева могут стать гораздо более серьезными, если он не изменит свою стратегию.

Дэвис также заявил о «методичном прорыве» российских войск в сторону города Покровска. По его словам, территории вокруг населенного пункта «все больше попадают в зону действия» российской артиллерии.

Ранее американский подполковник заявил, что украинским военным следует покинуть Курскую область, чтобы избежать еще больших потерь.