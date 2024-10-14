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23:24, 14 октября 2024Мир

В США заявили о необходимости вывода войск ВСУ с территории Курской области

Подполковник ВС США в отставке Дэвис: ВСУ следует выйти из Курской области

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует выйти из Курской области, чтобы избежать еще больших потерь. Об этом рассказал подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive

«Единственное, что имеет хоть какой-то смысл, это то, что Украина должна вывести все свои войска отсюда (из Курской области), восстановить границу и прекратить эти бесконечные и ненужные потери». — подчеркнул он.

По словам Дэвиса, Киев продолжает посылать подкрепления в данный регион, пытаясь закрепиться. В итоге ВСУ вынуждены поддерживать линию снабжения, но несмотря ни на что, они продолжают только терять позиции.

Ранее Дэниэл Дэвис рассказал, что Владимир Зеленский испытывает большие проблемы и на поприще дипломатии, и на фронте. Офицер уточнил, что сейчас украинская армия испытывает самые большие трудности в районе Покровска, где российским войскам все чаще удается прорывать фронт.

В мае Дэвис сообщил, что на потенциальных переговорах с Россией Украина будет вынуждена отказаться от части территорий. По его мнению, в обмен на это решение Украина сможет контролировать часть своей страны и ей не придется больше терять территории и солдат.

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      Марина Совина
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