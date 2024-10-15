В США рассказали о выходе Европы из пускового кризиса

SpaceNews: Европа вышла из пускового кризиса

Европа вышла из пускового кризиса, сформировавшегося после отказа от использования российских ракет и во время перехода на новые носители. Об этом пишет обозреватель американского издания SpaceNews Джефф Фоуст.

Автор напомнил, что в текущем году состоялся первый пуск носителя Ariane 6, который заменил выведенную из эксплуатации ракету Ariane 5. Кроме того, возобновились пуски носителя Vega, приостановленные после аварии.

Обозреватель заметил, что европейская сторона имеет твердые контракты на ракетные пуски, для обеспечения выполнения которых увеличивает производственные мощности.

Фоуст отметил и развивающиеся европейские стартапы — Rocket Factory Augsburg (RFA), Isar Aerospace, MaiaSpace и Sirius Space Services, работающие над сверхлегкими и легкими ракетами космического назначения.

В сентябре Европейское космическое агентство сообщило, что ракета Vega стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и успешно вывела спутник Sentinel-2C.