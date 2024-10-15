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20:31, 15 октября 2024Мир

В США захотели избежать нового штурма Капитолия

CBS: демократы работают над планом по предотвращению нового штурма Капитолия

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Конгрессмены от Демократической партии США хотят предотвратить беспорядки и новый штурм Капитолия, подобный тому, что произошел 6 января 2021 года. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Помня о насилии и хаосе, охвативших Вашингтон 6 января 2021 года, и об усугублении политического раскола, последовавшего за этим, демократы комитета изучили и обсудили планы по обеспечению усиленных мер безопасности», — отмечается в материале издания.

При этом собеседники телеканала отметили, что многое зависит от итогов выборов в сам Конгресс США и того, победят ли демократы, чтобы продвинуть подобный план. Кроме того, на момент сертификации выборов 6 января следующего года в Палате представителей может не быть избран спикер, что также внесет разногласия.

7 января Федеральное бюро расследований США (ФБР) в третью годовщину штурма Капитолия арестовало трех его скрывающихся участников. Под стражу были взяты Джонатан Поллок, его сестра Оливия Поллок, а также работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III. Их искали в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов 6 января 2021 года в Вашингтоне.

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      Дарья Устьянцева
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