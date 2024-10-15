В Татарстане опровергли запрет езды на старых авто во время саммита БРИКС

Власти Татарстана опровергли запрет на вождение старых авто в дни саммита БРИКС

Власти Татарстана опровергли информацию о введении запрета на езду в дни проведения саммита БРИКС на старых авто. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, передает «Татар-информ».

«Накануне в кабинете министров республики состоялся брифинг, где руководство оперативного штаба подробно рассказало обо всех временных ограничениях, которые будут введены в городе Казани в дни проведения саммита БРИКС. Никаких решений о запрете на использование "старого" личного транспорта не принималось», — заметила Галимова.

Прежде в СМИ распространилась неподтвержденная информация о том, что водителей старых автомобилей попросят «затаиться» на время проведения саммита БРИКС. Чиновница напомнила, что обо всех введенных ограничениях на время мероприятия будет сообщаться на официальных сайтах Правительства республики и мэрии Казани. Глава пресс-службы призвала россиян верить исключительно официальным источникам информации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное переименование БРИКС, По его словам, это решение требует консенсуса всех стран-участниц.