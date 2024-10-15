Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 15 октября 2024Россия

В Татарстане опровергли запрет езды на старых авто во время саммита БРИКС

Власти Татарстана опровергли запрет на вождение старых авто в дни саммита БРИКС

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Власти Татарстана опровергли информацию о введении запрета на езду в дни проведения саммита БРИКС на старых авто. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, передает «Татар-информ».

«Накануне в кабинете министров республики состоялся брифинг, где руководство оперативного штаба подробно рассказало обо всех временных ограничениях, которые будут введены в городе Казани в дни проведения саммита БРИКС. Никаких решений о запрете на использование "старого" личного транспорта не принималось», — заметила Галимова.

Прежде в СМИ распространилась неподтвержденная информация о том, что водителей старых автомобилей попросят «затаиться» на время проведения саммита БРИКС. Чиновница напомнила, что обо всех введенных ограничениях на время мероприятия будет сообщаться на официальных сайтах Правительства республики и мэрии Казани. Глава пресс-службы призвала россиян верить исключительно официальным источникам информации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное переименование БРИКС, По его словам, это решение требует консенсуса всех стран-участниц.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска подорвали мосты в Курской области. Как это сорвало планы ВСУ?

      В ЛНР ликвидировали наемника из США

      Бывший глава «Укрэнерго» раскритиковал чиновников за ситуацию с энергетикой

      Россия захотела покупать электричество у постсоветских республик

      В Кабардино-Балкарии нашли пояс возрастом полторы тысячи лет

      Фигуристка Медведева назвала кринжем сумку Hermès Birkin из своей коллекции

      Следователи задержали россиянку за расправу над братом

      Российские туристы массово устремились зимой в один город страны

      Столкнувшаяся с шантажом из-за интимных фото блогерша раскрыла подробности взлома аккаунта

      Стало известно о поджоге школы в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше