В Турции назвали главных налоговых «наглецов»

Минфин Турции опубликовал список злостных неплательщиков налогов

Из-за масштабов теневой экономики Минфин Турции объявил кампанию по борьбе со злостными неплательщиками налогов. Главных налоговых наглецов назвали на сайте ведомства, сообщает NTV.

Опубликованный список уклонистов включает граждан, чья задолженность составляет пять миллионов лир и более (порядка 14 миллионов рублей), которые не оплатили взносы, которые следовало оплатить до конца 2023 года.

Последние годы власти Турции активизировали работу по выявлению крупных уклонистов от уплаты налогов. Налогово-ревизионная комиссия Минфина республики уже выявила 800 граждан, которые тратили более пяти миллионов лир в месяц, передвигались на дорогих машинах и вели роскошный образ жизни, хотя не задекларировали доходов и не платили налогов.

«Мы повысим справедливость и эффективность налогов, мы будем собирать больше налогов с тех, кто больше зарабатывает. Мы улучшаем бюджетное финансирование, борясь с теневой экономикой», — заявил министр финансов Мехмет Шимшек.

Летом глава Минфина заявил о возможной крупной налоговой реформе, которая позволит пополнить бюджет на 226 миллиардов лир (7 миллиардов долларов) за счет сборов, которые в основном коснутся бизнеса. Приведенная сумма соответствует примерно 0,7 процента ВВП страны. Планировалось, что изменения коснутся турецких компаний, инвестфондов недвижимости (REIT), а также всех транзакций в сфере криптовалют, популярных в стране на фоне нестабильности в экономике. Последние планируют обложить налогом в размере 0,03 процента.

В августе власти Турции повысили налоги на товары, которые граждане покупают за рубежом. Прежде данный налог составлял 66 процентов, а теперь его увеличили до 100 процентов. Необлагаемый лимит на приобретенные за границей товары уменьшили с 150 до 30 евро.