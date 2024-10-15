В Запорожской области сообщили об отсутствии пострадавших во время атаки на Энергодар

ЗАЭС: во время атаки дронов ВСУ на Энергодар пострадавших нет

Во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет ТАСС.

«По нашим данным, над Энергодаром было зафиксировано несколько украинских дронов. Один точно сбит. Пострадавших и повреждений нет, атака на данный момент закончилась», — сообщили в пресс-службе.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об атаке украинских дронов на город Энергодар у ЗАЭС.