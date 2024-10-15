Великобритания заморозила диалог с Грузией в сфере обороны

Посол Великобритании Уорд: Лондон замораживает диалог с Тбилиси в сфере обороны

Лондон замораживает Уордропский диалог с Тбилиси в сфере обороны и отменяет переговоры на уровне начальников штабов двух стран в связи с действиями грузинских властей, заявил посол Великобритании в Грузии Гаррет Уорд. Его цитирует Interpressnews.

«Впервые за 10 лет мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный Уордропский диалог высокого уровня между министрами. Такое произошло впервые после основания формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры высокого уровня между штабами обороны и приостановили новую программу кибербезопасности», — рассказал дипломат.

В июле стало известно, что посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский сообщил о приостановке интеграции Грузии в объединение. Кроме того, Брюссель также заморозил 30 миллионов евро, выделенных для поддержки грузинской армии.