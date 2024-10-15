Везшие гумпомощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

Активист Калашникова: на КПП в Крыму унизили волонтеров с гумпомощью для СВО

Везшие гумпомощь в зону специальной военной операции (СВО) волонтеры столкнулись с грубостью и хамством на контрольно-пропускном пункте (КПП) на административной границе Херсонской области и Крыма. О пережитых унижениях рассказала активист Нина Калашникова, ее слова приводит портал «СеверПост».

Как заявила Калашникова, сотрудники КПП потребовали выгрузить гуманитарную помощь для досмотра, и это требование было выполнено, однако в процессе пограничники унизили их. Кроме того, из-за халатности сотрудников КПП пострадал груз для участников СВО.

«Дежурная смена, наделенная "вчера" властью, небрежно вскрыла все под дождем (...) [Это сопровождалось] унизительными и гнусными комментариями, в том числе, указывающими на то, что они очень похожи на наркоторговцев», — приводит портал слова волонтера. Калашникова добавила, что от действий сотрудников КПП у нее осталось непонимание, кто остался защищать россиян, «пока лучшие воюют по ту сторону» пропускного пункта.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике недалеко от границы с Ростовской областью на свалке нашли гуманитарную помощь для участников СВО. Товары обнаружил дальнобойщик Александр Закутний. Он признался, что больше всего его удивил найденный там же ящик с письмами детей для российских военных.