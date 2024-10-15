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22:31, 15 октября 2024Бывший СССР

Власти объявили обязательную эвакуацию из украинского Купянска

Глава Харьковской ОВА Синегубов: из Купянска объявлена обязательная эвакуация

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из Купянска, об этом заявил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов. Его слова приводит «Страна.ua».

Чиновник объяснил, что в украинском городе невозможно обеспечить проведение отопительного сезона, электроснабжение, оказание гуманитарной помощи в связи с ухудшением военной обстановки. Он добавил, что российские войска приблизились к реке Оскол и могут ее форсировать в ближайшее время.

Также принято решение об эвакуации из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин и Боровской общины Изюмского района. Глава ОВА подчеркнул, что эвакуация семей, которых там проживает около 250, будет проводиться принудительно. В Купянске остается около 4000 человек, преимущественно пенсионеры. Синегубов заявил, что эвакуационные мероприятия будут ужесточены, поскольку люди неохотно выезжают.

Как сообщает «Страна.uа», в Купянске авто с громкоговорителем оповещает население, что в городе нет света, газа, воды, и восстановить их невозможно, поэтому надо эвакуироваться.

О возможной эвакуации из части Харьковской области стало известно неделей ранее. 8 октября Синегубов рассказал, что ряд населенных пунктов на купянском и изюмском направлении остаются наиболее сложными в регионе для украинских властей. «Естественно, из этих населенных пунктов мы не только будем вывозить детей с семьями, но и рассматриваем вопрос об обязательной эвакуации всех гражданских лиц», — сказал чиновник.

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      Марина Совина
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