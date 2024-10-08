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16:28, 8 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области задумались об объявлении обязательной эвакуации

Глава ОВА Синегубов: в Харьковской области могут объявить обязательную эвакуацию

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ряде населенных пунктов Харьковской области могут объявить обязательную эвакуацию. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона, запись которого чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о населенных пунктах на изюмском и купянском направлениях. Глава ОВА отметил, что они остаются наиболее сложными в регионе для украинских властей.

«У нас по области сейчас самые сложные два направления. Это изюмское направление, населенный пункт Боровая, и купянское направление — три населенных пункта Петропавловка, Кондрашова, Куриловка и сам Купянск. Естественно, из этих населенных пунктов мы не только будем вывозить детей с семьями, но и рассматриваем вопрос об обязательной эвакуации всех гражданских лиц», — сообщил он.

Ранее лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс заявил, что ситуация в районе села Первомайское на купянском направлении в Харьковской области ухудшилась для украинских военных. По его словам, 7 октября российские военные смогли продавить оборону украинской армии и занять несколько позиций на этом участке.

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      Александр Курбатов
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