В ВСУ заявили об ухудшении ситуации на купянском направлении

Офицер ВСУ Алекс: ситуация у Первомайского на купянском направлении ухудшилась

Ситуация в районе села Первомайское на купянском направлении в Харьковской области ухудшилась для украинских военных. Об этом заявил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

«На купянском направлении ситуация ухудшилась в районе Первомайского», — написал он. По словам офицера, 7 октября российские военные смогли продавить оборону украинской армии и занять несколько позиций на этом участке.

Алекс также отметил, что Вооруженные силы России также продвинулись около Сеньковки. Украинский военный заявил, что российские ДРГ уже неоднократно выходили к реке Оскол.

Ранее издание «РБК-Украина» сообщало, что подразделения Армии России продвигаются к реке Оскол южнее Купянска. В рядах ВСУ называют ситуацию на этом участке фронта тяжелой.