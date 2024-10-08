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14:12, 8 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили об ухудшении ситуации на купянском направлении

Офицер ВСУ Алекс: ситуация у Первомайского на купянском направлении ухудшилась

Фото: Thomas Peter / Reuters

Ситуация в районе села Первомайское на купянском направлении в Харьковской области ухудшилась для украинских военных. Об этом заявил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

«На купянском направлении ситуация ухудшилась в районе Первомайского», — написал он. По словам офицера, 7 октября российские военные смогли продавить оборону украинской армии и занять несколько позиций на этом участке.

Алекс также отметил, что Вооруженные силы России также продвинулись около Сеньковки. Украинский военный заявил, что российские ДРГ уже неоднократно выходили к реке Оскол.

Ранее издание «РБК-Украина» сообщало, что подразделения Армии России продвигаются к реке Оскол южнее Купянска. В рядах ВСУ называют ситуацию на этом участке фронта тяжелой.

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      Александр Курбатов
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