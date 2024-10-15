Власти показали фото разбросанных в российском регионе украинских мин

Губернатор Гладков показал фото мин, которые разбросали беспилотники ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото мин, которые накануне разбросали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие снимки он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Размер мин составляет не более 12 сантиметров в ширину и семь сантиметров в длину. Только за последние несколько дней наши военные, сапёры и спасатели нашли более 30 мин такого вида», — написал глава региона.

Губернатор призвал жителей быть бдительными и отметил, что в темное время суток подобные мины практически незаметны на земле. Взрывные устройства, добавил он, могут находиться в любом районе пограничья.

О том, что ВСУ разбросали с помощью дрона мины лепесток стало известно ранее 14 октября. Тогда Гладков заявил, что в районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. По его словам, сотрудники оперативных служб закрыли участок дороги от окраины Красного Октября до села Чайки.