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15:35, 15 октября 2024Россия

Власти показали фото разбросанных в российском регионе украинских мин

Губернатор Гладков показал фото мин, которые разбросали беспилотники ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото мин, которые накануне разбросали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие снимки он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Размер мин составляет не более 12 сантиметров в ширину и семь сантиметров в длину. Только за последние несколько дней наши военные, сапёры и спасатели нашли более 30 мин такого вида», — написал глава региона.

Губернатор призвал жителей быть бдительными и отметил, что в темное время суток подобные мины практически незаметны на земле. Взрывные устройства, добавил он, могут находиться в любом районе пограничья.

О том, что ВСУ разбросали с помощью дрона мины лепесток стало известно ранее 14 октября. Тогда Гладков заявил, что в районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. По его словам, сотрудники оперативных служб закрыли участок дороги от окраины Красного Октября до села Чайки.

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      Никита Абрамов
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