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09:14, 15 октября 2024Ценности

64-летняя звезда «Грязных танцев» вышла в свет и вызвала споры в сети

Дженнифер Грей

Дженнифер Грей. Фото: Tim P. Whitby / The Walt Disney Company Limited / Getty Images

Американская актриса Дженнифер Грей вышла в свет и вызвала споры в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

64-летняя звезда «Грязных танцев» в рамках Лондонского кинофестиваля BFI посетила премьеру фильма «Настоящая боль», где исполнила одну из ролей. Она предстала перед камерами в облегающем бордовом наряде, включавшем в себя топ с глубоким декольте и макси-юбку в пайетках. Также артистка надела туфли с открытыми носами на высокой платформе и каблуках и распустила волосы, сделав объемную укладку.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «Ей не следовало делать ринопластику, она была прекрасна», «Она определенно делала что-то еще, помимо ринопластики», «Дженнифер испортила себе черты лица после "Грязных танцев". Жаль, ведь она была такой красивой», «Она отлично выглядит для своего возраста, но это точно не из-за естественного процесса старения», «Она постарела, но держит себя в руках!», «Она выглядит великолепно! Вперед, Джен!», «Хорошо выглядит для своих 64 лет», «Действительно красивая женщина», — заявили юзеры.

Ранее внешность 70-летнего китайского актера Джеки Чана на новом фото удивила фанатов.

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      Карина Черных
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