Восемь мирных россиян пострадали при атаке украинского БПЛА на рейсовый автобус

Гладков сообщил об атаке БПЛА на рейсовый автобус, ранены восемь мирных россиян

Восемь мирных жителей пострадали при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на рейсовый автобус в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Двое мужчин с различными осколочными ранениями госпитализированы в городскую больницу №2 города Белгорода, двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение», — написал чиновник.

Помимо взрослых пострадали четверо несовершеннолетних. У 17-летнего парня диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Осколочное ранения голени получила 16-летняя девушка, у восьмилетнего мальчика обнаружили минно-взрывную травму, а у десятилетнего подростка — закрытую черепно-мозговую травму. Всех детей госпитализировали, добавил глава области.

Ранее Вячеслав Гладков заявил о нехватке чиновников в приграничном регионе из-за их ухода на специальную военную операцию (СВО). В своем обращении он также рассказал, что глава Красногвардейского района Галина Руденко вступила в ряды батальона БАРС, став в нем первой женщиной.