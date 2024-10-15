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20:02, 15 октября 2024Россия

Восемь мирных россиян пострадали при атаке украинского БПЛА на рейсовый автобус

Гладков сообщил об атаке БПЛА на рейсовый автобус, ранены восемь мирных россиян

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Восемь мирных жителей пострадали при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на рейсовый автобус в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Двое мужчин с различными осколочными ранениями госпитализированы в городскую больницу №2 города Белгорода, двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение», — написал чиновник.

Помимо взрослых пострадали четверо несовершеннолетних. У 17-летнего парня диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Осколочное ранения голени получила 16-летняя девушка, у восьмилетнего мальчика обнаружили минно-взрывную травму, а у десятилетнего подростка — закрытую черепно-мозговую травму. Всех детей госпитализировали, добавил глава области.

Ранее Вячеслав Гладков заявил о нехватке чиновников в приграничном регионе из-за их ухода на специальную военную операцию (СВО). В своем обращении он также рассказал, что глава Красногвардейского района Галина Руденко вступила в ряды батальона БАРС, став в нем первой женщиной.

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