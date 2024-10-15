Врач посоветовала снижающие уровень холестерина и сахара продукты

Врач Коршун: говядина, свинина и курица снижают уровень холестерина и сахара

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Елена Коршун заявила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что употребление говядины, свинины и курицы снижает уровень холестерина и сахара. Выпуск, в котором специалистка посоветовала к употреблению обладающие этими свойствами продукты, доступен на платформе «Смотрим».

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Коршун рассказала, что такие продукты, как говядина, свинина, индейка, курица, яйца, рыба и морепродукты, содержат вещество таурин. «Таурин необходим для пациентов с сахарным диабетом, потому что он предотвращает развитие осложнений именно со стороны сосудов», — отметила медик. Ряд исследований показывает, что таурин снижает уровень глюкозы, а также повышает чувствительность к инсулину, добавила врач.

Кроме того, по словам медика, таурин благоприятно влияет на здоровье печени. «Он может увеличивать кровоток в печени, а также способен защитить клетки от разрушения, при этом крайне важно, что у нас в печени образуется холестерин, соответственно, таурин способен снижать уровень холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности, которые относятся к плохому холестерину», — пояснила специалистка.

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