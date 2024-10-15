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11:05, 15 октября 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали рыбзавод в Запорожской области

Рогов: ВСУ атаковали рыбзавод в Запорожской области, пострадала женщина

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рыбный завод в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, украинские военные ударили по рыбзаводу в городе Каменка-Днепровская. В результате пострадала 41-летняя женщина, работающая на предприятии.

«Она чудом осталась жива, получив множественные ранения и переломы, включая открытые, сквозные и осколочные. Она доставлена в городскую больницу Каменки-Днепровской, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Рогов.

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      Екатерина Грищенко
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