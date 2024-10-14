Рогов: ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Токмака в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по жилым кварталам Токмака в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят удары по жилым кварталам мирных жителей», — написал он.

Ранее Рогов сообщил, что подразделения вооруженных сил России улучшили позиции по переднему краю в селе Каменском в Запорожской области. По его словам, основные бои на этом участке идут вдоль водохранилища и в районе реки Янчекрак.

В октябре украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что российские военные улучшили свои позиции в Запорожской области. По данным проекта, армия России продвинулась в районе Работино.