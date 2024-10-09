Рогов рассказал об улучшении позиций ВС России по переднему краю в Каменском

Рогов: ВС России улучшили позиции по переднему краю в Каменском

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) удерживают позиции в Каменском и улучшили позиции по переднему краю населенного пункта. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

«В Каменском наши закрепились на всех территориях, которые освободили, инициатива в руках русской армии. Идут действия наступательного характера и сейчас улучшили позиции по переднему краю», — рассказал Рогов.

По его словам, основные бои идут вдоль водохранилища и в районе реки Янчекрак, выдавливая украинские войска на восток и на север.

Ранее Рогов заявил, что Владимиру Зеленскому стоит начать обсуждать с западными союзниками не сдачу территорий ради мирного урегулирования конфликта, а капитуляцию. Он призвал не верить информации западной прессы и выразил уверенность, что лучшим вариантом урегулирования конфликта на Украине станет победа России.